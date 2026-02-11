Быть гедонистом: о жизни высшего света и о миллионах, которые они тратили. Блистательный Петербург, в лице своей великосветской публики жил по заветам демонстративного потребления, где предметы покупались не потому что они были необходимы и нужны, а потому что показывали статус своего владельца. О статусе и сколько на самом деле стоило его поддержание, поговорят на лекции. Узнаешь, почему гвардейский офицер мог сидеть в театре только не дальше 6 ряда партера и почему они предпочитали Михайловский театр Александринскому, где покупали статусные подарки и при чем тут Фаберже, почему в действительно богатых домах были не кухарки, а повара, почему за обед в ресторане Палкинъ можно было лишиться звания, когда бальные платья стали одноразовыми и к чему это привело. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи Мария Персиянова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой; • Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью; • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом; • Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной. — Напиток: игристое вино / кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5 часа)