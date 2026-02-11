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Богемный арт-бранч

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Коко Шанель: маленькое чёрное платье, русские любовники, ненависть к бриллиантам Освобождение женщин, ненависть к бриллиантам и русские любовники. Как легендарная Шанель стала лицом моды 20 века? О великой Коко слагают легенды, её модные изобретения по сей день переиздаются в коллекциях современных дизайнеров. А личная жизнь Шанель и вовсе стала мифом начала столетия: ей приписывают романы с самыми влиятельными бизнесменами эпохи. Что из этого правда, а каким легендам не стоит верить, разберут на новом бранче с искусствоведом Екатериной Повалкиной. Погрузишься в истоки стиля Шанель и поймёшь, откуда икона женской моды черпала свои идеи. Обсудят её русских мужчин и узнаешь, какую роль они сыграли в создании культовых коллекций. И откроешь секрет, почему стиль Шанель непотопляем и актуален на все времена. Лекцию проведёт искусствовед и просто харизматичный лектор — Екатерина Повалкина. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой; • Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью; • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом; • Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной. — Напиток: игристое вино / кофе или чай — Персональный Fashion-скетч со своим изображением в стиле Chanel — Лекция в камерном формате (1,5 часа)

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