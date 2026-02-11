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Богемная экскурсия: «Сенная: порок, нищета и преступления старого Петербурга»

Сенная площадь, 2

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1300₽
Возраст 16+

Про событие

Богемная прогулке по одной из самых злачных площадей Петербурга. Когда-то сюда приличные люди старались не заходить без крайней необходимости. Именно здесь шумел самый дешёвый рынок столицы, соседствовали трактиры, кабаки и дома терпимости, а в переулках исчезали люди. Здесь жили тысячи нищих, скрывались воры, промышляли мошенники и проститутки, а Вяземская лавра стала символом петербургского дна. Именно эта Сенная вдохновляла Достоевского, Крестовского и других писателей на самые мрачные страницы русской литературы. На прогулке пройдёшь по периметру исторической Сенной площади и увидишь места, где кипела совсем другая жизнь Петербурга. Ты узнаешь: — почему Сенную называли самым злачным районом города; — как возникла печально знаменитая Вяземская лавра и кто жил в её бесконечных коридорах; — где находились трактиры, кабаки и публичные дома, формировавшие репутацию района; — как бедность, преступность и антисанитария привели к холерному бунту 1831 года; — что произошло со Спасом на Сенной — одним из красивейших храмов Петербурга; — почему именно здесь разворачиваются ключевые сцены романов Достоевского и Крестовского. Это будет прогулка не о парадных фасадах, а о настоящей жизни старого Петербурга — жестокой, шумной, полной человеческих страстей и судеб. Экскурсию проведёт Михаил Мешалкин — историк, научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и профессиональный экскурсовод. Гид будет ждать тебя на выходе из метро Сенная площадь (синяя ветка).

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