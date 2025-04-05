Вместо жизни — три точки. Большой сольный концерт незабываемой Блондинки КсЮ. Гранж, панк рок, метал, 808 басы и всё это в один вечер. Впервые за долгое время исполнительница на сцене клуба с полноформатным двухчасовым сетом и презентацией абсолютно новых треков. Такое событие нельзя пропустить.