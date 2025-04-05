Блондинка КсЮ
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 950₽ до 1250₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вместо жизни — три точки. Большой сольный концерт незабываемой Блондинки КсЮ. Гранж, панк рок, метал, 808 басы и всё это в один вечер. Впервые за долгое время исполнительница на сцене клуба с полноформатным двухчасовым сетом и презентацией абсолютно новых треков. Такое событие нельзя пропустить.
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