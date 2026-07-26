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Близкое далеко

Стрит-арт хранение, Кожевенная линия, 40Е, 2-й этаж, домофон 19#

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая ностальгии и тоске по детству, а вместе с ним — и по своим родным городам. Проект посвящён изучению локальных сцен уличного искусства в России, их общей темой стало сохранение прошлого в настоящем. В экспозицию «Близкое далеко» войдут работы из коллекции САХ, а также произведения из коллекции Сообщества Современных Сибирских Художников (СССХ). Вход по билетам.

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