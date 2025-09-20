[отменено] Близкие fest
Кожевенная линия, 40д, Севкабель Порт
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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 16+
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Про событие
Фестиваль от музыкального лейбла «Близкие». Line up: — Knigght — Niker — Asert — Ksani — Pi4gman — 58Takashi — DJ Timgvr — MC Potteryalsa
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