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Блеск истории на городских стенах

Дворик Планетария № 1
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Эволюция мозаики в архитектуре России. Поговорят о мозаике как художественном высказывании и как инструменте формирования городской среды — утилитарной, утопичной и в то же время глубоко личной. Посмотришь самые интересные примеры и пофантазируешь о том, что будет с этим видом искусства в будущем. В России сохраняется особое отношение к мозаикам, их можно найти практически везде — от убранства исторических храмов, заканчивая панно на панельках и остановках. Но за внешней утилитарностью скрывался настоящий эксперимент: художники нередко выходили за рамки официального искусства, создавая абстрактные композиции и необычные формы, воплощая сюжеты из научной фантастики. Сегодня мозаика переживает новый виток интереса — современные авторы создают панно для общественных пространств (метро, ресторанов, библиотек и частных коллекций), а попробовать себя в качестве художника-мозаичиста теперь может каждый на специальных мастер-классах. Лектор Оксана Карпенко (Потапова) — искусствовед, гид и лектор просветительской компании «Петербург глазами инженера», куратор выставок в Музее истории Санкт-Петербурга.

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