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Блеск и горькие слёзы российских императриц

Палкинъ, Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

6490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Исторический ужин, на котором ты узнаешь: – Как выбирали имена русским императрицам; – Какую роль при дворе играли фрейлины; – Интриги какой царицы могут сравниться с интригами Екатерины Медичи; – Какая императрица заложила главную тайну русского двора; – Кому из государынь удалось подружиться с фаворитками императора; – Какая императрица стала музой величайшего поэта; – У какой царицы оказалась самая счастливая, а у какой самая горькая судьба; – По чьей воле от потомков скрывались события личной жизни и душевные муки императриц. Лектор: историк Татьяна Цветкова. В меню: – Шофруа из молодых цыплят; – Суп - велюте «Дюбарри»; – Эпиграммы из телятины; – Маседуан из фруктов, пропитанных ликёром; – Бокал игристого вина; – Чай/кофе на выбор.

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