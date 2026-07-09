Исторический ужин, на котором ты узнаешь: – Как выбирали имена русским императрицам; – Какую роль при дворе играли фрейлины; – Интриги какой царицы могут сравниться с интригами Екатерины Медичи; – Какая императрица заложила главную тайну русского двора; – Кому из государынь удалось подружиться с фаворитками императора; – Какая императрица стала музой величайшего поэта; – У какой царицы оказалась самая счастливая, а у какой самая горькая судьба; – По чьей воле от потомков скрывались события личной жизни и душевные муки императриц. Лектор: историк Татьяна Цветкова. В меню: – Шофруа из молодых цыплят; – Суп - велюте «Дюбарри»; – Эпиграммы из телятины; – Маседуан из фруктов, пропитанных ликёром; – Бокал игристого вина; – Чай/кофе на выбор.