Спектакль по мотивам сказки «Гадкий утёнок», придуманный минским режиссёром Алексеем Лелявским, называют самым петербургским из всех спектаклей, поставленных им здесь. В «Биографии» отчаянной нежностью звучит тема о хрупкости человека, об одиночестве творца, о поиске своих. Неровным ритмом отбиваются рифмы стихов Тарковского, Рыжего, Бальмонта, Ходасевича, Введенского – гадких утят, отвергнутых при жизни. Тонкий поэтический мир живёт в грубой атмосфере площадного театра, а герои пытаются перекричать сумасшедший бэнд из кларнета, гармони и гитары. Продолжительность: 1 час 10 минут.