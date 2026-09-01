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Биография

Karlsson Haus
УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, Д. 30

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль по мотивам сказки «Гадкий утёнок», придуманный минским режиссёром Алексеем Лелявским, называют самым петербургским из всех спектаклей, поставленных им здесь. В «Биографии» отчаянной нежностью звучит тема о хрупкости человека, об одиночестве творца, о поиске своих. Неровным ритмом отбиваются рифмы стихов Тарковского, Рыжего, Бальмонта, Ходасевича, Введенского – гадких утят, отвергнутых при жизни. Тонкий поэтический мир живёт в грубой атмосфере площадного театра, а герои пытаются перекричать сумасшедший бэнд из кларнета, гармони и гитары. Продолжительность: 1 час 10 минут.

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