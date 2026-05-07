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  1. Санкт-Петербург
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Без названия

Невский проспект, 60И

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200₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Санкт-Петербургское общество «А–Я» и РОСФОТО представляют выставку О.Н.И. (отдела научных исследований) Новой академии изящных искусств Тимура Новикова. В экспозиции — фотографии Дениса Егельского и Стаса Макарова. В середине 1990-х художники О.Н.И. исследовали синтез античности, современного искусства и старинных фотопроцессов. Светопись стала для них «современной алхимией», соединяющей физику, химию, цвет и композицию. Более 30 лет они восстанавливают и переосмысливают забытые технологии. В 2024 году в РОСФОТО уже показывали их эксперименты с гуммиарабиком, бромойлем и техникой ван Эйка. Новая выставка в «А–Я» продолжает тему декоративно-прикладной монументальной фотографии и представляет три техники: фотохризографию, многослойную лаковую фотографию и фотомозаику. Общество «А–Я» с 2000-х поддерживает независимое искусство, объединяя «Новую академию», «Митьков», некрореалистов и другие легендарные группы Ленинграда. Время работы: Ср - Вс: 12:00 – 20:00.

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