Говорят, настоящий мальчишник в Вегасе — это дорогой перелёт, казино и тигр в номере, но зачем переплачивать, если всё это можно устроить и без вылета? Сделают всё, чтобы эта ночь осталась в памяти (или не очень). Тебя ждут: бесплатный бар всю ночь, импровизированный ЗАГС для самых смелых, тату-зона, где решения принимаются быстро, а вспоминаются долго, подарки от партнёров, бир-понг и многое другое. Что случилось в Вегасе...ну ты понял ;)