Бесплатный бар: ночь похмелья
Арсенальная улица, 2
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Завершение:
от 1899₽ до 2899₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Говорят, настоящий мальчишник в Вегасе — это дорогой перелёт, казино и тигр в номере, но зачем переплачивать, если всё это можно устроить и без вылета? Сделают всё, чтобы эта ночь осталась в памяти (или не очень). Тебя ждут: бесплатный бар всю ночь, импровизированный ЗАГС для самых смелых, тату-зона, где решения принимаются быстро, а вспоминаются долго, подарки от партнёров, бир-понг и многое другое. Что случилось в Вегасе...ну ты понял ;)
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