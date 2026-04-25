ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Бесплатный бар: ночь похмелья

Рассвет
Арсенальная улица, 2

Начало:

Завершение:

от 1899₽ до 2899₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Говорят, настоящий мальчишник в Вегасе — это дорогой перелёт, казино и тигр в номере, но зачем переплачивать, если всё это можно устроить и без вылета? Сделают всё, чтобы эта ночь осталась в памяти (или не очень). Тебя ждут: бесплатный бар всю ночь, импровизированный ЗАГС для самых смелых, тату-зона, где решения принимаются быстро, а вспоминаются долго, подарки от партнёров, бир-понг и многое другое. Что случилось в Вегасе...ну ты понял ;)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста