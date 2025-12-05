Две группы из двух разных стран встретятся на один вечер в Санкт-Петербурге в клубе Factory 3. Димария — молодые ребята привезут за своими плечами целый сет шугейза и инди-рока из Витебска. Много песен про любовь, юность и нашу с вами жизнь. Бесконечный отпуск — уже известное имя для Петербургских любителей инди-сцены. Большой сет, полюбившиеся многим песни, теплая атмосфера и девушка со спорт-канала.