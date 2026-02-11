Вместе с проектом «СосныЕлиШишки» пойдёшь смотреть на птиц в Московский парк. Бёрдвотчинг — это наблюдение за птицами в их естественной среде, которое помогает по-новому взглянуть на природу и научиться замечать то, что обычно ускользает от твоего внимания. Это не только увлекательно, но и полезно: исследования показывают, что наблюдение за птицами помогает снизить уровень стресса и положительно влияет на когнитивное здоровье. Во время прогулки научишься определять птиц по внешнему виду и голосам, поговоришь об особенностях их поведения и о том, как меняется жизнь пернатых в конце лета.