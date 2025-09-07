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Белокурая Венера

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 560₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Американский химик Нед Фарадей во время путешествия по Германии влюбляется в певицу варьете Элен. Они переезжают в Америку, рождается сын, Элен оставляет эстраду и все вроде бы идет благополучно, но Нед во время экспериментов облучен радием и вынужден уехать на лечение в Европу... Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.

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