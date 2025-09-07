Американский химик Нед Фарадей во время путешествия по Германии влюбляется в певицу варьете Элен. Они переезжают в Америку, рождается сын, Элен оставляет эстраду и все вроде бы идет благополучно, но Нед во время экспериментов облучен радием и вынужден уехать на лечение в Европу... Фильм будет транслироваться на оригинальном языке с русскими субтитрами.