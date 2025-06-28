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Beer Pong Jam

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Beer Pong Jam снова захватывает Двор Ю, чтобы запустить вечер в режиме максимально активного отдыха. Красные стаканчики, точные броски, громкий смех, крики с трибун и неумолимое веселье: оттачивай бросок, зови друзей, надевай свою командную майку — и вперёд за кубком. 12 игровых столов, групповой этап, плей-офф, малый кубок и много драйвовой музыки. Сбор в 17:00. Участие для игроков платное, билеты и правила участия по ссылке регистрации. Вход на турнир бесплатный. Если хочешь поддержать команду друзей и отлично провести время, то можешь свободно приходить.

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