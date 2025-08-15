Это не просто туса — это чистый трибьют рождению хип-хопа. Возвращайся к Golden Era — 90-е, бум-бэп, пыльные семплы, скретч на виниле и тот cамый качающий вайб. Старт — с бесплатной лекции «Виниловые Истории» — это эссенция знаний про те треки, что построили игру. Настоящий урок для тех, кто в теме. Потом улетишь в сайфер: битмейкеры жмут на пады, диджеи крутят пластинки, а би-бои взрывают круг, будто на дворе начало 90х. Хочешь реальный хип-хоп? Лови! LINE-UP: L-BRUS (GUNMAKAZ) QUEENS ON BEATS ВИНИЛОВЫЕ ИСТОРИИ DIRTYRAWSHARKS SPOTOFMASTAZ ONE MAN РИТМ87 НЕКТО БЕТОН BEATDIGGA DJ MEEP Зови команду, шнуруй кроссы и приходи с уважением. Strictly for the culture. «Виниловые Истории» — участие бесплатное, дальше — по билетам.