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Beat Weekend

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от 450₽ до 1200₽
Возраст 16+
Кино
Фестивали

Про событие

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, среди которых ленты о режиссере Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет. Также вместе с новым партнёром Beat Weekend проведёт в Петербурге секретный кинопоказ. Ты узнаешь, на какой фильм они пришёл, только перед началом сеанса. Если тебе не понравится фильм — вернут деньги за билет. По традиции показы Beat Weekend пройдут в главных городских кинотеатрах: «Аврора», «Ленфильм», Cinema Michele, ФК Галерея, Каро 9 Варшавский экспресс, Out Cinema, а также на Новой сцене Александринского театра. Сеансы дополнит программа специальных событий с участием местных культурных героев, журналистов и представителей городских сообществ.

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