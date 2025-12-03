Ты узнаешь о знаменитых преступниках Питера, побываешь на местах резонансных убийств и покушений. Экскурсия откроет тайны многих преступлений прошлого века и обрисует образы известных криминальных личностей. После знакомства с преступными персонами прошлого века — знаменитым Ленькой Пантелеевым и искусной Сонькой-золотой ручкой — ты перенесёшься в недалёкое прошлое — Петербург 90-х... Рассказы об этом суровом времени увлекают слушателей, ведь каждый может вспомнить курьёзные и трагичные моменты из своей жизни, происходящие в лихие 90-е. В билет входит: — пешеходная экскурсия в сопровождении опытного лицензированного гида — уникальные и необычные места Продолжительность: 1,5-2 часа Место встречи: Сенная площадь (выход из метро) Расписание: Ежедневно под запрос, согласуй дату и время с менеджером Обязательна запись по телефону и согласование времени и даты экскурсии.