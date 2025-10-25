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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Banditskiy Peterburg

A2 Green Concert
просп. Медиков, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Ночь и тишина, плавно окутывают дома и улицы, будто бы замирая перед чем-то особенным вместе с его жителями. Свет фонарей глянцевой иномарки отражается на мокром асфальте, прокладывая дорогу на главное событие осени — ежегодный бал «Бандитский Петербург», куда стекаются самые экстравагантные люди города, которого нет. Здесь переплетаются судьбы, вершится история, и многое надо поставить на кон, чтобы открыть для себя все тайны этой ночи

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