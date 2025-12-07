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Балет «Петрушка»: ярмарочное веселье или чёртова клоунада

Гостиница «Астория», Большая Морская улица, 39

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция о балете «Петрушка» 1911 года с легендарным Вацлавом Нижинским в главной партии и о том, как он рассказывает подлинную историю русского балаганного театра и ярмарки, с их гротеском и трагедией, скрывающимися за пестрыми забавами. Ты узнаешь, как шла работа над постановкой балета Александром Бенуа, Игорем Стравинским и Михаилом Фокиным, ставшим одним из символов Русских сезонов Сергея Дягилева. Лектор: Ольга Угарова — искусствовед, исследователь танца, автор телеграм-канала VeryBallet.

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