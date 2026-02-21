Первый персональный проект художницы в Санкт-Петербурге Алины Корякиной. Ранее она привлекла внимание коллекционеров и СМИ арт-объектами «Тюбики» и «Мамины салаты» на ярмарках 1703 и TPAF. Проект исследует тему передачи и сохранения общей культурной памяти. Фольклорное название, знакомое многим вне зависимости от региона и поколения, задаёт тон всему высказыванию: как и этот речевой оборот, работы художницы становятся универсальными визуальными кодами. В них отсутствие цельного повествования объединяет зрителей через узнаваемые образы, принадлежащие общему культурному полю. Режим работы: ежедневно 10:00 – 22:30