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Авторское кино «Пришелец»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Третье место предлагает своим гостям новую просветительскую программу, посвящённую кинематографу. В этот раз поговорят о современном российском кино, его тенденциях, именах, успехах и перспективах. Просветительская программа осветит творчество современных российских режиссёров и включит в себя фестивальное, региональное и молодое авторское кино. 6 фильмов, иллюстрирующих творчество шести различных режиссёров. Каждый фильм представляется лектором, а сама программа сопровождается большой лекцией Сергея Дешина. «Пришелец» О фильме: В небольшой уральской деревне живёт Лёша — слабослышащий мужчина, который находит покой в простых вещах. Его особенное увлечение — бесконечные попытки поймать радиоволны, в надежде наладить связь с представителями внеземных цивилизаций.

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