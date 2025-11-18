Третье место предлагает своим гостям новую просветительскую программу, посвящённую кинематографу. В этот раз поговорят о современном российском кино, его тенденциях, именах, успехах и перспективах. Просветительская программа осветит творчество современных российских режиссёров и включит в себя фестивальное, региональное и молодое авторское кино. 6 фильмов, иллюстрирующих творчество шести различных режиссёров. Каждый фильм представляется лектором, а сама программа сопровождается большой лекцией Сергея Дешина. «Пришелец» О фильме: В небольшой уральской деревне живёт Лёша — слабослышащий мужчина, который находит покой в простых вещах. Его особенное увлечение — бесконечные попытки поймать радиоволны, в надежде наладить связь с представителями внеземных цивилизаций.