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Аванпорт: искусство тихой грусти. Сентиментальные ценности и худшие люди на земле

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Осень Иоакима Триера: не вернуть, не собраться, не сказать. Красивые люди красиво страдают, выходят к холодным норвежским водам с экзистенциальными восклицаниями, и вопросами, которые останутся без ответа. Раскрой тенденции и контекст современного кинематографа. В октябре на экраны выходит новый фильм Триера «Сентиментальная ценность», оглушительно прошедший в Каннах. На лекции ты настроишься на скандинавскую волну, разберёшь киноязык, подумаешь над ключами к фильмам режиссёра — и подготовишься к премьере.

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