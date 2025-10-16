Осень Иоакима Триера: не вернуть, не собраться, не сказать. Красивые люди красиво страдают, выходят к холодным норвежским водам с экзистенциальными восклицаниями, и вопросами, которые останутся без ответа. Раскрой тенденции и контекст современного кинематографа. В октябре на экраны выходит новый фильм Триера «Сентиментальная ценность», оглушительно прошедший в Каннах. На лекции ты настроишься на скандинавскую волну, разберёшь киноязык, подумаешь над ключами к фильмам режиссёра — и подготовишься к премьере.