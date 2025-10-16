Аванпорт: искусство тихой грусти. Сентиментальные ценности и худшие люди на земле
Кожевенная линия, 40Б
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Завершение:
400₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Осень Иоакима Триера: не вернуть, не собраться, не сказать. Красивые люди красиво страдают, выходят к холодным норвежским водам с экзистенциальными восклицаниями, и вопросами, которые останутся без ответа. Раскрой тенденции и контекст современного кинематографа. В октябре на экраны выходит новый фильм Триера «Сентиментальная ценность», оглушительно прошедший в Каннах. На лекции ты настроишься на скандинавскую волну, разберёшь киноязык, подумаешь над ключами к фильмам режиссёра — и подготовишься к премьере.
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