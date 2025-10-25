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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Аванпорт: искусство свободы и простоты

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Креативность до нейронок, развитие творческого мышления в скетчинге. В условиях стремительного развития технологий и повсеместного внедрения нейросетей, особенно важно сохранять живое мышление, тренировать насмотренность и поддерживать работу воображения. Именно об этом будет предстоящая встреча по скетчингу, где творчество первичнее технологий, но в дальнейшем они соединяются в единый поток. Этот мастер-класс — продолжение цикла об актуальных визуальных практиках, связанный с лекцией о наивном искусстве. Как почувствовать себя свободнее в творчестве? Будешь тренировать креативный «мышечный» тонус и учиться выражать идеи с помощью простых художественных техник. Разогреешь воображение, и смотришь на привычные вещи под новым углом. Яна Черновская — графический дизайнер, магистр кафедры графического дизайна СПбГУ. Сотрудничала с ведущими креативными агентствами и крупными ИТ-компаниями.

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