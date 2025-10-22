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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Аванпорт: искусство свободы и простоты

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Радость миру детства и поэзии — без академичности и тяжести, но искренне и свободно, вместе с Ильей Машковым, Павлом Леоновым, Сергеем Алфёровым и многими другими. Раскроешь состояние лёгкости и свободы восприятия через направление «наив», характеризующееся простотой, детскостью и отсутствием формального обучения. Почему, в пику страшному ХХ веку, возникает нежное, почти феноменологическое искусство, фиксирующее взгляд не на реальном, а на том, как реальность представляется внутреннему взору?

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