Аванпорт: искусство свободы и простоты
Кожевенная линия, 40Б
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400₽
Возраст 16+
Про событие
Радость миру детства и поэзии — без академичности и тяжести, но искренне и свободно, вместе с Ильей Машковым, Павлом Леоновым, Сергеем Алфёровым и многими другими. Раскроешь состояние лёгкости и свободы восприятия через направление «наив», характеризующееся простотой, детскостью и отсутствием формального обучения. Почему, в пику страшному ХХ веку, возникает нежное, почти феноменологическое искусство, фиксирующее взгляд не на реальном, а на том, как реальность представляется внутреннему взору?
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