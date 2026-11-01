ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Авангард и экспрессионизм: два языка художественной революции

Доктрина эт Нобилес
Шведский переулок, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Как показать мир, который стремительно меняется? Художники по всей Европе нарушали академические правила: Пикассо и Брак вклеивали в картины газетные обрывки и обои, Малевич соединял корову со скрипкой, а Ларионов переносил на холст фразы из солдатской жизни. Но параллельные творческие поиски и создание новых художественных направлений — от экспрессионизма до футуризма — привело русский и европейский авангард к разным результатам. На лекции сравнишь, как эти поиски развивались в России и Европе. Поговоришь об авангардных течениях, узнаешь, что объединяло художников и чем их эксперименты различались. Отдельно обсудишь, как исторический и культурный опыт России повлиял на рождение русского авангарда. Лектор: Светлана Ершова — кандидат искусствоведения, сотрудник Русского музея, член Союза художников Санкт-Петербурга.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
Бар хоппинг по-питерски: с гидом по барам + дегустация
до

от 1995₽

Луна/Горы. Светильник
Луна/Горы. Светильник
до

5500₽

Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»
Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»

3600₽

Ведьмы среди нас!
Ведьмы среди нас!

от 1900₽

Богемный арт-бранч: «Скелеты в шкафу» Серебряного века
Богемный арт-бранч: «Скелеты в шкафу» Серебряного века

3600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи