Как показать мир, который стремительно меняется? Художники по всей Европе нарушали академические правила: Пикассо и Брак вклеивали в картины газетные обрывки и обои, Малевич соединял корову со скрипкой, а Ларионов переносил на холст фразы из солдатской жизни. Но параллельные творческие поиски и создание новых художественных направлений — от экспрессионизма до футуризма — привело русский и европейский авангард к разным результатам. На лекции сравнишь, как эти поиски развивались в России и Европе. Поговоришь об авангардных течениях, узнаешь, что объединяло художников и чем их эксперименты различались. Отдельно обсудишь, как исторический и культурный опыт России повлиял на рождение русского авангарда. Лектор: Светлана Ершова — кандидат искусствоведения, сотрудник Русского музея, член Союза художников Санкт-Петербурга.