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Aum Raa

Рассвет
Арсенальная улица, 2

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Завершение:

от 1100₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Первый сольный концерт AUM RAA в Питере, где смешаются drum'n'bass, uk garage и хип-хоп. Алексей — самобытный артист, обладающий огромным опытом живых выступлений. Его музыка — это энергичные танцевальные ритмы в сочетании с глубоким философским подтекстом. В арсенале музыканта: безукоризненное чувство стиля, чарующие басы, цепкий грув и притягательная харизма.

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