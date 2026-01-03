Первый сольный концерт AUM RAA в Питере, где смешаются drum'n'bass, uk garage и хип-хоп. Алексей — самобытный артист, обладающий огромным опытом живых выступлений. Его музыка — это энергичные танцевальные ритмы в сочетании с глубоким философским подтекстом. В арсенале музыканта: безукоризненное чувство стиля, чарующие басы, цепкий грув и притягательная харизма.