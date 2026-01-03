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Про событие
Первый сольный концерт AUM RAA в Питере, где смешаются drum'n'bass, uk garage и хип-хоп. Алексей — самобытный артист, обладающий огромным опытом живых выступлений. Его музыка — это энергичные танцевальные ритмы в сочетании с глубоким философским подтекстом. В арсенале музыканта: безукоризненное чувство стиля, чарующие басы, цепкий грув и притягательная харизма.
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