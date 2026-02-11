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Астрахань. Арх-машрут

Циферблат
набережная реки Мойки, 90

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550₽
Возраст 6+

Про событие

Арх-маршрут — цикл лекционных встреч о городах России и других стран. В них будут рассказывать про локации не только с точки зрения архитектуры, но и рекомендовать гастрономические фишки, природные объекты и другие значимые места. Астрахань часто называют южными воротами России — здесь крепость XVI века соседствует с изящными особняками, модерновыми зданиями и «вкраплениями» Востока — армянскими и персидскими торговыми дворами и купеческими домами. Погрузимся в контрасты Каспийской столицы: от руин исторического центра до чёрной икры. На лекции разберёшь: - как из ханской столицы Золотой Орды вырос современный город - что делает Астраханский кремль «южным родственником» древнерусских крепостей - зачем ехать в дельту Волги и где попробовать знаменитую астраханскую рыбу - почему Астрахань считают одним из самых недооцененных туристами городов Рассказчик: Даниил Ведерников — архитектор, экскурсовод, автор тг-канала archtrip.

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