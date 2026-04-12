Выбор редакции
Арт-встреча «Панелька»
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Приходи раскрасить гипсовые формы панелек, заборов, наличников в уютную историческую гостиную. Отличная возможность проявить творческие способности, приятно пообщаться и провести время в красивейшем месте Петербурга. Все материалы предоставляются, навыков не требуется. В пространстве необходимо снять обувь.
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