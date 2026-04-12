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Арт-встреча «Панелька»

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Приходи раскрасить гипсовые формы панелек, заборов, наличников в уютную историческую гостиную. Отличная возможность проявить творческие способности, приятно пообщаться и провести время в красивейшем месте Петербурга. Все материалы предоставляются, навыков не требуется. В пространстве необходимо снять обувь.

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