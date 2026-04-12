Приходи раскрасить гипсовые формы панелек, заборов, наличников в уютную историческую гостиную. Отличная возможность проявить творческие способности, приятно пообщаться и провести время в красивейшем месте Петербурга. Все материалы предоставляются, навыков не требуется. В пространстве необходимо снять обувь.