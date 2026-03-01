Тебя приглашают погрузиться в творческую атмосферу с потрясающим видом на весь исторический центр Петербурга и Исаакий. В течение трёх часов ты сможешь создать свой сюжет под руководством профессионального художника — навыки рисования не требуются. Что входит в стоимость: — Безопасная акриловая краска для одежды — Красочные профессиональные фото (в группе от 15 чел.) — Велком дринк — Одежду: джинсовки, рубашки, футболки; вы приносите с собой. Каждое вс с 14:00 до 17:00