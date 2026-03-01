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Арт-вечеринка с видом на Исаакий
Лермонтовский проспект, 43/1
Начало:
Завершение:
3800₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Тебя приглашают погрузиться в творческую атмосферу с потрясающим видом на весь исторический центр Петербурга и Исаакий. В течение трёх часов ты сможешь создать свой сюжет под руководством профессионального художника — навыки рисования не требуются. Что входит в стоимость: — Безопасная акриловая краска для одежды — Красочные профессиональные фото (в группе от 15 чел.) — Велком дринк — Одежду: джинсовки, рубашки, футболки; вы приносите с собой. Каждое вс с 14:00 до 17:00
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