Сергей Есенин любил женщин, вдохновлялся ими, посвящал им стихи. Четыре брака, множество романов, письма, признания — его жизнь была наполнена любовью во всех её проявлениях. 8 марта в историческом особняке Милютина XIX века пройдет арт-ужин «Женщины Есенина» — поэтический вечер-лекцию о тех, кто оставил след в его судьбе и строках. Программа вечера: 18:00 – 19:00 — музыкальный welcome под живой саксофон. Пока гости собираются, в зале особняка будут звучать джазовые мелодии. 19:00 – 21:00 — поэтический вечер-лекция. Ты узнаешь узнаете: - Кого Сергей Есенин называл своей главной любовью. - Почему он женился на Айседоре Дункан. - Как сложилась судьба Галины Бениславской — его самой преданной поклонницы. Женщины в жизни поэта были разными: страстными и нежными, преданными и роковыми, вдохновляющими и обжигающими. Одни приносили счастье, другие — разбитое сердце, но каждая становилась частью его поэзии. Этот вечер — о любви, поэзии и тех, кто вдохновлял Есенина. Вечер сопровождается специальным гастрономическим сет-меню, вдохновлённым вкусами женщин Есенина: - Утиная ножка конфи с трюфельным пюре – любимое блюдо Августы Миклашевской. - Коктейль «Айседора Дункан» – в честь страстной и свободолюбивой жены поэта. - Яблочная шарлотка – десерт, который любил сам Есенин.