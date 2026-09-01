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Арт-ужин: «Шанель и мифы: правда и вымысел в истории модного дома»

Паоло, Большая Морская улица, 34

Начало:

Завершение:

6200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В деталях посмотришь на личность и карьеру Габриель Шанель, чтобы лучше понять её модное наследие. Теб ждёт с десяток историй из жизни Коко Шанель, которые раскроют её личность с новых ракурсов. На лекции опровергнут или подтвердят самые расхожие мифы об одной из главных фигур в истории моды, а заодно вспомнят ключевые вехи её карьеры и биографии. Начнёшь ужин с знакомства, чтобы переключиться после рабочей недели и, возможно, завести новые контакты. В стоимость входят закуска, горячее блюдо, бокал вина или безалкогольный напиток. Лектор: Мадина Зарандия - историк искусства и моды, персональный стилист.

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