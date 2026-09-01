В деталях посмотришь на личность и карьеру Габриель Шанель, чтобы лучше понять её модное наследие. Теб ждёт с десяток историй из жизни Коко Шанель, которые раскроют её личность с новых ракурсов. На лекции опровергнут или подтвердят самые расхожие мифы об одной из главных фигур в истории моды, а заодно вспомнят ключевые вехи её карьеры и биографии. Начнёшь ужин с знакомства, чтобы переключиться после рабочей недели и, возможно, завести новые контакты. В стоимость входят закуска, горячее блюдо, бокал вина или безалкогольный напиток. Лектор: Мадина Зарандия - историк искусства и моды, персональный стилист.