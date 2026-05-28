ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-ужин: «От Ренуара до Боннара: Лазурный берег глазами художников»

Фюнамбюль, Малая Конюшенная улица, 5

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На ужине поговорzn о том, как приморская жизнь отразилась в работах французских художников начала XX века. В XX веке средиземноморское побережье Франции прославилось благодаря курортной жизни знаменитостей, но французский юг манил художников задолго до этого. Импрессионисты и постимпрессионисты, мастера авангарда рубежа столетий вдохновлялись его красотами в поисках новой эстетики. Югом были очарованы Клод Моне и Огюст Ренуар, Луи Вальта и Пьер Боннар, а художник Анри Манген даже поселился в Сен-Тропе, не в силах вынести разлуку с морем и солнцем. Самым звучным выражением любви к средиземноморскому свету стало творчество Анри Матисса и других фовистов, которые запечатлели яркие краски Ривьеры с помощью ослепительного колорита. Меню вечера: – Тост с копченым лососем – Салат лионский – Кефаль по-провансальски – Профитроли с грильяжем – Бокал игристого Лектор: Вероника Губина – искусствовед, сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста