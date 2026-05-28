На ужине поговорzn о том, как приморская жизнь отразилась в работах французских художников начала XX века. В XX веке средиземноморское побережье Франции прославилось благодаря курортной жизни знаменитостей, но французский юг манил художников задолго до этого. Импрессионисты и постимпрессионисты, мастера авангарда рубежа столетий вдохновлялись его красотами в поисках новой эстетики. Югом были очарованы Клод Моне и Огюст Ренуар, Луи Вальта и Пьер Боннар, а художник Анри Манген даже поселился в Сен-Тропе, не в силах вынести разлуку с морем и солнцем. Самым звучным выражением любви к средиземноморскому свету стало творчество Анри Матисса и других фовистов, которые запечатлели яркие краски Ривьеры с помощью ослепительного колорита. Меню вечера: – Тост с копченым лососем – Салат лионский – Кефаль по-провансальски – Профитроли с грильяжем – Бокал игристого Лектор: Вероника Губина – искусствовед, сотрудник Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа.