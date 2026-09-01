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Маркетинг и искусство: как Уорхол, Дали и Баскиа делали гениальную рекламу для мировых брендов

Vinissimo, Литейный проспект, 14

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

За бокалом вина узнаешь, как Дали поддержал подругу в выпуске губной помады и как сотрудничество с художниками помогло известному винному дому. Почему бренды вот уже более ста лет привлекают художников для продвижения товаров? Что искусство даёт бизнесу? И какие рекламы создавали самые известные авторы 20 и 21 века? Начнёшь вечер с традиционного знакомства и дегустации, чтобы настроиться на волну гедонизма и, возможно, завести новые контакты. Вместе с сомелье распробуешь вкусы 3 вин и научишься лучше их понимать. Как художники 20 и 21 века помогали крупным брендам рассказывать о себе? Сколько стоит вино, этикетки для которого делали Энди Уорхол и Марк Шагал? Для рекламы чего Сальвадор Дали придумал знаменитый диван-губы? И специально ли Жан-Мишель Баскиа попал в фирменный цвет Tiffany в своей картине? На встрече ты узнаешь о самых ярких рекламных компаниях, сделанных большими художниками и лучше поймёшь, как устроено искусство последних 100 лет!

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