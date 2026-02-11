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Маркетинг и искусство: как Уорхол, Дали и Баскиа делали гениальную рекламу для мировых брендов
Paolo, Большая Морская улица, 34
Начало:
Завершение:
5800₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
На ужине узнаешь о самых ярких рекламных компаниях, сделанных большими художниками и лучше поймёшь, как устроено искусство последних 100 лет. Как художники 20 и 21 века помогали крупным брендам рассказывать о себе? Сколько стоит вино, этикетки для которого делали Энди Уорхол и Марк Шагал? Для рекламы чего Сальвадор Дали придумал знаменитый диван-губы? И специально ли Жан-Мишель Баскиа попал в фирменный цвет Tiffany в своей картине? Об этом и многом другом расскажет Наталья Карасёва — искусствовед, арт-критик, соосновательница bigcity.art. В стоимость входят салат, горячее блюдо, бокал игристого или безалкогольный напиток.
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