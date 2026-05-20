Импрессионисты, Матисс, Пикассо, Энди Уорхол и Фернан Леже — нет, это не список собрания какого-то из музеев. Это лишь малая часть тех художников, которые вдохновляли Ива Сен-Лорана на коллекции. Как кутюрье работал с искусством? И в чём ещё выражалась его страсть к миру художественного? Об этом узнаешь на встрече. В деталях познакомишься с биографией дизайнера и проследишь его творческий путь от ассистента Кристиана Диора до основателя собственного бренда. Ты исследуешь знаковые коллекции, оценим новаторские решений в области кроя и силуэтов, и, конечно, увидишь, как искусство и культура повлияли на работы дизайнера. Тебя ждут визуальные параллели между произведениями кутюрье и мировым художественным наследием: от народных культур и классической живописи до Пикассо и поп-арта. В стоимость входят закуска, горячее блюдо, бокал вина или безалкогольный напиток. Ведущий: Мадина Зарандия, историк искусства и моды, персональный стилист.