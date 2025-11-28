Улей, «Новые Афины» и «Мулен Руж»: узнаешь, где встречались, спорили и творили французские художники. Вспомнишь именитые кафе «Гербуа» и «Новые Афины», кабаре «Мулен Руж» и «Чёрная кошка», а также заглянешь в «Улей», в котором жили художники. Узнаешь, где проводили вечера знаменитые художники, любуясь на куртизанок, с кем они пили вино и почему дрались на дуэлях. В стоимость билета входит бокал вина и лёгкая закуска к вину. Лектор: Лиза Зиновьева, искусствовед, культуролог, сооснователь bigcity.art