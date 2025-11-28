ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-ужин. Богемный Париж: места силы Моне, Пикассо и Тулуз-Лотрека

Шум
ул. Маяковского, 52

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Улей, «Новые Афины» и «Мулен Руж»: узнаешь, где встречались, спорили и творили французские художники. Вспомнишь именитые кафе «Гербуа» и «Новые Афины», кабаре «Мулен Руж» и «Чёрная кошка», а также заглянешь в «Улей», в котором жили художники. Узнаешь, где проводили вечера знаменитые художники, любуясь на куртизанок, с кем они пили вино и почему дрались на дуэлях. В стоимость билета входит бокал вина и лёгкая закуска к вину. Лектор: Лиза Зиновьева, искусствовед, культуролог, сооснователь bigcity.art

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста