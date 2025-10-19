Вдохновение начинается с кисти и бокала. В эти вечера будут писать акрилом на холсте 30х40см в ресторане на крыше с завораживающим видом на Петербург. Под аккомпанемент бокала и с помощью художников-преподавателей ты создашь для себя самый настоящий шедевр. Написать картину можно будет с любой идеей: по фотографии, картинке или придумать свой сюжет. Материалы для рисования предоставят.