Арт-уикенд
Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Вдохновение начинается с кисти и бокала. В эти вечера будут писать акрилом на холсте 30х40см в ресторане на крыше с завораживающим видом на Петербург. Под аккомпанемент бокала и с помощью художников-преподавателей ты создашь для себя самый настоящий шедевр. Написать картину можно будет с любой идеей: по фотографии, картинке или придумать свой сюжет. Материалы для рисования предоставят.
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