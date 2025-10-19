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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-уикенд

Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Вдохновение начинается с кисти и бокала. В эти вечера будут писать акрилом на холсте 30х40см в ресторане на крыше с завораживающим видом на Петербург. Под аккомпанемент бокала и с помощью художников-преподавателей ты создашь для себя самый настоящий шедевр. Написать картину можно будет с любой идеей: по фотографии, картинке или придумать свой сюжет. Материалы для рисования предоставят.

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