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Арт-свидание «Создание свечей»

Арт Студия 8, улица Константина Заслонова, 2

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 8900₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На творческом свидании ты создашь свечи своими руками на выбор: ароматические в баночке/стакане/кокосе или флористические с цветами. Свидание пройдёт в романтичной обстановке в уютном пространстве при свечах и приятной музыке. Угостят бокалом вина или чаем. На занятии будете только вы вдвоём и преподаватель, который будет направлять вас и помогать.

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