На творческом свидании ты создашь свечи своими руками на выбор: ароматические в баночке/стакане/кокосе или флористические с цветами. Свидание пройдёт в романтичной обстановке в уютном пространстве при свечах и приятной музыке. Угостят бокалом вина или чаем. На занятии будете только вы вдвоём и преподаватель, который будет направлять вас и помогать.