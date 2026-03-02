Арт-свидание «Создание свечей»
Арт Студия 8, улица Константина Заслонова, 2
Начало:
Завершение:
от 7000₽ до 8900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На творческом свидании ты создашь свечи своими руками на выбор: ароматические в баночке/стакане/кокосе или флористические с цветами. Свидание пройдёт в романтичной обстановке в уютном пространстве при свечах и приятной музыке. Угостят бокалом вина или чаем. На занятии будете только вы вдвоём и преподаватель, который будет направлять вас и помогать.
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