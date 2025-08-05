Внимание: перенос события на 05.08.2025, 19:00. Пикник как из Pinterest, но только вживую! Тебя ждёт создание яркой картины на живописном Каменном острове. В программе: вдохновляющая компания, лёгкие закуски, фото и безалкогольные напитки. Обязательно свяжись с организатором по телефону или тг, могут быть переносы из-за погоды