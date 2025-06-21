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  1. Санкт-Петербург
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Арт-пикник

Локация будет известна ближе к дате мероприятия

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3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Уже планируешь свое лето? Организаторы подготовили для тебя уютный арт-пикник на природе. Будешь творить и перезагружаться, прямо как на тех самых картинках из питнереста. Где? Питер: С 11:00 до 14:00, точную локацию сообщат ближе к ивенту. Что тебя ждёт? Знакомство с участниками комьюнити Trip Family, роспись шопперов, вкусные закуски и напитки. Все необходимое для творчества тебе предоставят. Ивент будут проводить Женя и Катяша, поэтому креативный настрой уже обеспечен. А чтобы этот ивент получился максимально пинтерест, у них будет действовать дресс-код — приходи в бежевых или светлых вещах. Что включено: все необходимые материалы для творчества; модерация процесса организаторами; закуски и напитки; Что если у меня поменяются планы? После оплаты ивента вся сумма становится невозвратной.

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