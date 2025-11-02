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Арт-обвес

Императорская ферма, территория Фермский парк, литА

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты сможешь создать обвес для сумки — не просто милую вещицу, а твой личный способ выразить себя. Украшения всегда были важной частью любой культуры. По ним можно было понять, откуда человек и каков его статус. Сейчас всё так же: с помощью колец, платков и подвесок мы рассказываем о себе, своём настроении и интересах. Что тебя ждёт: — Узнаешь, какой смысл несли украшения в костюмах разных народов и что означали главные цвета — красный, синий, белый, чёрный. — Создашь собственный обвес для сумки. Используя традиционные мотивы и палитру, ты соберёшь своё уникальное украшение.

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