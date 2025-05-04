Данж
Design District DAA, Красногвардейская площадь, 3
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 3700₽
Возраст 16+
Игры
Фестивали
Мастер-классы
Про событие
Проходи, путник! Арт-маркет это место, где каждый найдёт: — Более сотни художников, мастеров и авторов из разных городов, — Авторский мерч на любой вкус, — Новых для себя авторов, — Единомышленников, — В каждом билете авторский мерч с маскотами нашего маркета, — Настолки, — Лекции и мастер-классы, — Возможность пообщаться с популярными авторами. Билеты будут в продаже онлайн, а также на входе в день мероприятия. Подробнее: https://vk.com/dungeonmarket_spb
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