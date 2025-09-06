Коктейли + Море вкусов и красок + Один белый шоппер + Ты = Магия! Представь: неспешная дегустация авторских коктейлей в духе Апероль Шприц. А потом тебе дают в руки кисти и белый шоппер. — Все материалы включены: кисти, краски (специальные для ткани), шоппер (38*37), защитные фартуки. — Тебя ждёт дегустационный сет из 5 коктейлей (примерно по 125 мл каждый), вода, орешки, крекеры, сезонные ягоды — Рецепты коктейлей и сочетающиеся с ними закуски, которые ты сможешь повторить дома — Исследуешь баланс горького, сладкого и игристого с профессиональным барменом-миксологом Дегустируй, вдохновляйся, твори! Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.