Art de Spritz: от дегустации к творчеству
Английский проспект, д. 24
Начало:
Завершение:
3900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Коктейли + Море вкусов и красок + Один белый шоппер + Ты = Магия! Представь: неспешная дегустация авторских коктейлей в духе Апероль Шприц. А потом тебе дают в руки кисти и белый шоппер. — Все материалы включены: кисти, краски (специальные для ткани), шоппер (38*37), защитные фартуки. — Тебя ждёт дегустационный сет из 5 коктейлей (примерно по 125 мл каждый), вода, орешки, крекеры, сезонные ягоды — Рецепты коктейлей и сочетающиеся с ними закуски, которые ты сможешь повторить дома — Исследуешь баланс горького, сладкого и игристого с профессиональным барменом-миксологом Дегустируй, вдохновляйся, твори! Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.
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