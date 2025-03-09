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Арт-чаепитие с мастер-классом «Анна Павлова: хрупкая история любви»

Alex.Kirko, Суворовский проспект, 23

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 5900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Анна Павлова — когда мы слышим это имя, в голове сразу всплывает образ прекрасного белого лебедя. Лёгкость, невероятная плавность линий тела, пластика и грация — всё это сделало Анну Павлову одной из величайших балерин XX века. Её имя носят астероид, венец на Венере, самолёт и всемирно известный десерт. На арт-чаепитии, где кондитерское искусство и рассказ об одной из самых романтичных эпох сплетутся в элегантную программу, ты узнаешь не только об истории легендарного десерта, но и о жизни балерины, о любви и великих танцах. Программа: – 11:55 – Встреча участников. Рекомендуется подойти немного заранее, чтобы взять бокал шампанского, надеть фартук и настроиться на торжество вкуса; – 12:00 – 12:40 – Мастер-класс с шеф-поваром по приготовлению десерта «Анна Павлова»; – 12:50 – 14:00 – Лекция с историком Нанико Соколовой: как эпоха балетных премьер повлияла на гастрономические тренды, что общего у изящества танца и текстуры воздушного безе, почему традиции десертов стали отражением времени, была ли счастлива в жизни и любви великая балерина; – 12:50 – 14:00 – Чаепитие: свежезаваренный чай дополнит твой десерт, приготовленный собственными руками. Тебе решать: быть участником процесса или зрителем. - Участники практического мастер-класса готовят под руководством шеф-повара, изучая тонкости исторического рецепта; - Участники показательного мастер-класса наблюдают за процессом, наслаждаясь подробным объяснением каждого этапа. Ведущие: – Нанико Соколова – дипломированныий историк, краевед, выпускница Исторического Факультета СПбГУ, экскурсовод с 15-летним стажем работы; – Александра Кирко – шеф-повар и основательница кулинарной студии alex.kirko, выпускница международной кулинарной школы Le Cordon Bleu в Париже. При переходе по кнопке «Купить билет», необходимо выбрать нужное событие из списка на сайте. Стоимость с практическим МК – 5900 рублей/ с показательным – 5000 рублей.

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