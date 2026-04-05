Завтрак не был привычным приёмом пищи в большинстве западных стран вплоть до XIX века. Россия не стала исключением: здесь мода на завтраки менялась вместе с политическим строем и вкусами знати. Почему так сложилось? Кто ввёл моду на утренний рацион дворян и простолюдинов? Что предпочитали по утрам А.С. Пушкин, Г.Е. Распутин и П.И. Чайковский? Всё это обсудят на лекции. Лектор — Екатерина Повалкина. В стоимость билета входит изысканный завтрак на выбор: Меню 1 Обожжённый лосось с нитями огурца и сельдерея Омлет с самаркандскими томатами, грибами и трюфельным тоном Копчёное масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое Меню 2 Обожжённый лосось с нитями огурца и сельдерея Сырники с морошковым вареньем Копчёное масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое Меню 3 Обожжённый лосось с нитями огурца и сельдерея Воздушные оладьи с икрой щуки и копчёной сметаной Копчёное масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое