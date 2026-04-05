ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-бранч: «Чем довольствовались по утрам простолюдины и представители знати в Российской империи?»

Палкин, Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Завтрак не был привычным приёмом пищи в большинстве западных стран вплоть до XIX века. Россия не стала исключением: здесь мода на завтраки менялась вместе с политическим строем и вкусами знати. Почему так сложилось? Кто ввёл моду на утренний рацион дворян и простолюдинов? Что предпочитали по утрам А.С. Пушкин, Г.Е. Распутин и П.И. Чайковский? Всё это обсудят на лекции. Лектор — Екатерина Повалкина. В стоимость билета входит изысканный завтрак на выбор: Меню 1 Обожжённый лосось с нитями огурца и сельдерея Омлет с самаркандскими томатами, грибами и трюфельным тоном Копчёное масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое Меню 2 Обожжённый лосось с нитями огурца и сельдерея Сырники с морошковым вареньем Копчёное масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое Меню 3 Обожжённый лосось с нитями огурца и сельдерея Воздушные оладьи с икрой щуки и копчёной сметаной Копчёное масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста