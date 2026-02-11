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Арт-бранч. За сценой: как были устроены театры в Петербурге

Александринский театр и Новая сцена
набережная реки Фонтанки, 49А

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

За завтраком на Новой сцене Александринского театра культуролог образовательного проекта Дарья Борисова расскажет про историю театра в Петербурге. Узнаешь о театральных традициях прошлого. Поймёшь, кто больше — архитектор или император, влиял на интерьер зрительного зала. Вспомнишь, какие существовали правила посещения спектаклей, и представишь, в чём заключалась работа директора императорских театров. И даже узнаешь, как сейчас любому желающему подняться по той же лестнице, по которой поднимались все артисты в кабинет директора Александринского театра. После завтрака и лекции отправишься на Историческую сцену с экскурсией «Блистательный Александринский театр». Пройдёшься по Каретной галерее, где когда-то останавливались великолепные экипажи, узнаешь про личную ложу Николая I, а также для тебя откроют зрительный зал. Увидишь жизнь театра, обычно скрытую от глаз зрителей. А ещё узнаешь о находках, обнаруженных под полом зрительного зала во время реконструкции театра в 2006-м году. В стоимость встречи входит лекция, завтрак (блюдо, напиток, закуска) и экскурсия. Сбор гостей: 12:10 За 2 дня до мероприятия тебе направят на почту всю информацию о встрече. Продолжительность лекции и завтрака: 2 часа Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут

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