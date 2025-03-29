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Арт-бранч с игристым «Yves Saint Laurent: революция шика» + fashion-скетч

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Тема бранча: «Ив Сен Лоран: мода, как искусство, вдохновленное Матиссом, Моне и Пикассо». Он был любимчиком Кристиана Диора, самой талантливой звездой в его команде. В детстве бредил театром и создавал первые костюмы как раз для сцены, еще в детстве. А ещё он оказался первым из кутюрье, кому удалось заглянуть за железный занавес и показать французскую моду гражданам СССР. Это все про Ива Сен Лорана — кутюрье, который возглавил модный дом Диор в 21 год! На модном бранче с искусствоведом Екатериной Повалкиной мы погрузимся в перипетии жизни и творчества модельера - вундеркинда и поймём, как вдохновение французским искусством, талант и тонкий вкус помогли ему стать звездой в столь юном возрасте. Лектор бранча — Екатерина Повалкина. В билет входит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс

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