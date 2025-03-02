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Арт-бранч с игристым: «Светские тусовки: о развлечениях Северной столицы 18–19 веков»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Соверши путешествие в прошлое! Чтобы узнать, как проводили время представители высшего света Петербурга, а главное, где и с кем. Петербург – это город, где кипят страсти: горожане чинно фланируют по городу, пляшут до утра на балах, проигрывают в карты имения и бриллианты, стреляются на дуэлях, жарко спорят о политике и искусстве в роскошных салонах петербургских светских львиц, и даже вызывают духов. Сколько стоило собраться на бал красавице пушкинской эпохи? Много ли можно было проиграть в карты – состояние, имение, жену? При каких обстоятельствах встретились Гудини и Менделеев и при чем тут столоверчения? Об этом и многом другом узнаешь на лекции. Лектор сегодняшнего бранча — Мария Персиянова Встречаемся в историческом особняке 19 века — Milutin Palace на Садовой 4. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс

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