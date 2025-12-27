Тебя ждёт путешествие в XIX век — век балов, салонов, тайных игорных клубов и дуэлей. Как выбрать интересный салон, в котором не заскучаешь? К кому из представителей петербургского дворянства отправить на бал, чтобы не просто поплясать, а продвинуться по службе и занять видное положение в обществе? Где гулять, чтобы встретить Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Жуковского? В «Ноевом ковчеге» Алексея Оленина можно встретить представителей литературной, музыкальной, театральной, художественной интеллигенции от никому неизвестных портретистов и поэтов, до братьев Брюлловых и Пушкина. На балах во дворце княгини Марии Вяземской (той самой, которую Лев Разумовский выиграл в карты у её мужа Александра Голицына) можно было встретить разношёрстную публику от членов императорской семьи, до её дальних родственников из глухой провинции. На майские прогулки в парк Екатерингоф по старой петровской традиции съезжался весь Петербург, одетый «в самые пышные летние обновы». Лекцию проведёт Нанико Соколова — дипломированный историк, лектор, краевед, выпускница Исторического Факультета СПбГУ, экскурсовод с 16-летним стажем работы, специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века. В билет входит завтрак и напиток на выбор. • МЕНЮ №1 — авокадо тост с лососем и яйцом пашот • МЕНЮ №2 — крок-месье с копчёным лососем, сыром Чеддер и соусом бешамель • МЕНЮ №3 — шварцвальский завтрак с сосиской гриль • МЕНЮ №4 — тальятелле неаполи с креветкой • МЕНЮ №5 — сырники с пьяным мандарином и рикоттой